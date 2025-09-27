Vía Carlos Paz

Cómo estará el clima este sábado: sigue vigente el alerta para Carlos Paz y la región

Se prevé que los vientos del sector sur alcancen velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

27 de septiembre de 2025,

Tormenta Santa Rosa. Creciente en Villa Carlos Paz: tras las intensas lluvias, creció 2,5 metros. (La Voz)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una advertencia amarilla por vientos para la región de Villa Carlos Paz. Se prevé que los vientos del sector sur alcancen velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se recomienda a la población evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volar.

Además, se espera una probabilidad del 90% de lluvias débiles durante el día, con precipitaciones estimadas en 2,7 mm. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C y la mínima los 9 °C. Los vientos del noreste oscilarán entre 29 y 61 km/h.

Se aconseja mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y tomar las precauciones necesarias.

