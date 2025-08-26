“SEX” llega a Villa Carlos Paz con una función única

La obra “SEX”, dirigida por José María Muscari, desembarca en Villa Carlos Paz con una función única programada para el viernes 5 de septiembre a las 21:30 horas en el Teatro WO. La propuesta promete provocar, divertir y emocionar al público con su estilo transgresor y su mirada lúdica sobre las relaciones.

El elenco, compuesto por Diego Ramos, Gloria Carrá, Julieta Ortega y Nicolás Riera, protagoniza escenas que mezclan humor, romance y situaciones provocativas, invitando al público a reflexionar sobre los vínculos, la intimidad y la libertad sexual.

La producción general, a cargo de Paola Luttini y Pablo Pérez Iglesias, ha llevado la obra a distintas ciudades del país y al exterior durante 2025, consolidando a “SEX” como uno de los fenómenos teatrales más convocantes de los últimos años.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro WO y a través del sistema Edén Entradas.