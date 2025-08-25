Durante el fin de semana, las rutas de Punilla y Santa María fueron escenario de un megaoperativo de seguridad vial, que incluyó retenciones, labrado de actas y verificación de documentación y medidas de seguridad en 700 motos, más de 300 autos y 1.098 personas.

Seguridad vial: Punilla y Santa María reforzaron controles en rutas turísticas

Los puestos de control se instalaron en Villa Icho Cruz, Copina, Villa Carlos Paz, Falda del Cañete y Falda del Carmen, durante las franjas horarias de mayor tránsito turístico. El operativo reunió a personal de distintas departamentales junto a la Policía Caminera.

Como resultado, se retuvieron seis motocicletas por irregularidades, se labraron cerca de 50 actas y cientos de conductores debieron mostrar documentación y medidas de seguridad.