Segunda Luna de Cosquín 2026: el domingo 25 llega una noche con grandes voces y cruces esperados

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 vivirá este domingo 25 de enero su Segunda Luna, con una programación que promete una noche intensa y diversa en la tradicional Plaza Próspero Molina, donde se combinan artistas consagrados, talentos del cancionero popular y nuevas propuestas que amplían el alcance del festival.
Entre los números más esperados se encuentran el Dúo Coplanacu, referentes indiscutidos del folklore santiagueño, y el reconocido cantautor Nahuel Pennisi, que volverá a emocionar al público con su repertorio cargado de sensibilidad y grandes interpretaciones.
La Segunda Luna también tendrá momentos especiales, como el homenaje a Ramón Navarro, a cargo de Flor Castro y Rocío Villegas, además de la presencia de Raly Barrionuevo, una de las voces más potentes de la música popular argentina, que suma identidad y compromiso a cada una de sus presentaciones.
La grilla se completa con la participación de Paola Bernal, Facundo Toro, y el dúo Carolina Gerez - Lucas Coliluan, aportando variedad de estilos y generando un clima ideal para vivir una noche de festival a pleno.
Además, Cosquín 2026 volverá a sumar un cruce generacional con la presentación de Cazzu, una artista que lleva su música a escenarios masivos y que se incorpora a la grilla con una propuesta diferente, en una apuesta por ampliar públicos y sumar nuevas expresiones.
Como parte del espíritu integrador del festival, también dirá presente la Delegación de Brasil, aportando color y diversidad cultural a una jornada que se anticipa como una de las más convocantes de la edición.
Segunda Luna – Domingo 25 de enero (programación)
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro)
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Carolina Gerez - Lucas Coliluan
- Delegación de Brasil