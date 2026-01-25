Segunda Luna de Cosquín 2026: el domingo 25 llega una noche con grandes voces y cruces esperados

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 vivirá este domingo 25 de enero su Segunda Luna, con una programación que promete una noche intensa y diversa en la tradicional Plaza Próspero Molina, donde se combinan artistas consagrados, talentos del cancionero popular y nuevas propuestas que amplían el alcance del festival.

Entre los números más esperados se encuentran el Dúo Coplanacu, referentes indiscutidos del folklore santiagueño, y el reconocido cantautor Nahuel Pennisi, que volverá a emocionar al público con su repertorio cargado de sensibilidad y grandes interpretaciones.

El Dúo Coplanacu habló sobre la visita del presidente Javier Milei al Festival de Jesús María. (Nicolás Luque/La Voz).

La Segunda Luna también tendrá momentos especiales, como el homenaje a Ramón Navarro, a cargo de Flor Castro y Rocío Villegas, además de la presencia de Raly Barrionuevo, una de las voces más potentes de la música popular argentina, que suma identidad y compromiso a cada una de sus presentaciones.

Referente indiscutido de la canción popular, Raly Barrionuevo vuelve a Cosquín con una obra que conjuga raíz, identidad y mirada crítica.

La grilla se completa con la participación de Paola Bernal, Facundo Toro, y el dúo Carolina Gerez - Lucas Coliluan, aportando variedad de estilos y generando un clima ideal para vivir una noche de festival a pleno.

Además, Cosquín 2026 volverá a sumar un cruce generacional con la presentación de Cazzu, una artista que lleva su música a escenarios masivos y que se incorpora a la grilla con una propuesta diferente, en una apuesta por ampliar públicos y sumar nuevas expresiones.

Cazzu es una de las artistas más esperadas de la noche y una apuesta al diálogo entre tradición y nuevas generaciones.

Como parte del espíritu integrador del festival, también dirá presente la Delegación de Brasil, aportando color y diversidad cultural a una jornada que se anticipa como una de las más convocantes de la edición.

Segunda Luna – Domingo 25 de enero (programación)