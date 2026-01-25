Vía Carlos Paz

Segunda Luna de Cosquín 2026: el domingo 25 llega una noche con grandes voces y cruces esperados

La Plaza Próspero Molina será escenario de una jornada cargada de folklore, emoción y nuevas generaciones, con figuras destacadas y propuestas que renovarán el espíritu festivalero.

Redacción Vïa Carlos Paz

25 de enero de 2026,

Nahuel Pennisi, Jesús maría. La Voz

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 vivirá este domingo 25 de enero su Segunda Luna, con una programación que promete una noche intensa y diversa en la tradicional Plaza Próspero Molina, donde se combinan artistas consagrados, talentos del cancionero popular y nuevas propuestas que amplían el alcance del festival.

Entre los números más esperados se encuentran el Dúo Coplanacu, referentes indiscutidos del folklore santiagueño, y el reconocido cantautor Nahuel Pennisi, que volverá a emocionar al público con su repertorio cargado de sensibilidad y grandes interpretaciones.

El Dúo Coplanacu habló sobre la visita del presidente Javier Milei al Festival de Jesús María. (Nicolás Luque/La Voz).

La Segunda Luna también tendrá momentos especiales, como el homenaje a Ramón Navarro, a cargo de Flor Castro y Rocío Villegas, además de la presencia de Raly Barrionuevo, una de las voces más potentes de la música popular argentina, que suma identidad y compromiso a cada una de sus presentaciones.

Referente indiscutido de la canción popular, Raly Barrionuevo vuelve a Cosquín con una obra que conjuga raíz, identidad y mirada crítica.

La grilla se completa con la participación de Paola Bernal, Facundo Toro, y el dúo Carolina Gerez - Lucas Coliluan, aportando variedad de estilos y generando un clima ideal para vivir una noche de festival a pleno.

Además, Cosquín 2026 volverá a sumar un cruce generacional con la presentación de Cazzu, una artista que lleva su música a escenarios masivos y que se incorpora a la grilla con una propuesta diferente, en una apuesta por ampliar públicos y sumar nuevas expresiones.

Cazzu es una de las artistas más esperadas de la noche y una apuesta al diálogo entre tradición y nuevas generaciones.

Como parte del espíritu integrador del festival, también dirá presente la Delegación de Brasil, aportando color y diversidad cultural a una jornada que se anticipa como una de las más convocantes de la edición.

Segunda Luna – Domingo 25 de enero (programación)

  • Dúo Coplanacu
  • Nahuel Pennisi
  • Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro)
  • Raly Barrionuevo
  • Paola Bernal
  • Facundo Toro
  • Cazzu
  • Carolina Gerez - Lucas Coliluan
  • Delegación de Brasil
