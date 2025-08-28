Se conocieron los detalles del casamiento entre la carlospacense Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Tras dos años de relación, Nicolás Cabré y Rocío Pardo se preparan para dar el “sí, quiero” en la Estancia Bosque Alegre, un predio colonial del siglo XVIII rodeado de más de 7.000 hectáreas de bosque, ubicado en las afueras de Villa Carlos Paz. La ceremonia se realizará el 6 de diciembre de 2025 y, aunque será un evento privado, promete convertirse en un acontecimiento social destacado.

La Estancia Bosque Alegre se destaca por su exclusividad y por ser el lugar elegido por empresarios, políticos y personalidades del espectáculo que buscan privacidad.

Según trascendió, la pareja optó por una ceremonia al aire libre, con un estilo natural y sofisticado que combina historia, romanticismo y un entorno digno de un verdadero cuento de hadas. Además, los invitados permanecerán alojados durante tres días en las 35 plazas disponibles del predio.

Aunque aún no se conoce la lista de invitados, se espera la presencia de destacadas personalidades del espectáculo nacional. Quien podría tener un rol especial en la ceremonia es Rufina Cabré, la hija que el actor tiene junto a la China Suárez, y a quien Rocío considera parte fundamental en su historia de amor.