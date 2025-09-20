Santa María de Punilla será sede del 1° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore

Santa María de Punilla se prepara para vivir un fin de semana a pura música, danza y tradición con la realización del 1° Encuentro Nacional e Internacional de Folclore, que reunirá a artistas de distintos puntos del país y del exterior.

La propuesta busca poner en valor la cultura popular y fortalecer los lazos entre las diversas expresiones del folclore. Durante las jornadas habrá presentaciones en vivo de músicos, cantores y ballets, además de espacios destinados a talleres, exposiciones y ferias artesanales.

El evento contará con la participación de delegaciones provenientes de distintas provincias argentinas, así como de países vecinos, lo que promete un intercambio cultural enriquecedor y una puesta en escena con gran diversidad artística.

El encuentro se presenta como una oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten de un fin de semana festivo en el corazón del Valle de Punilla, reafirmando la identidad cultural serrana y el espíritu de integración regional.