Rugby femenino de alto nivel en Villa Carlos Paz

El fin de semana, Villa Carlos Paz se transformó en el punto de encuentro del rugby femenino argentino al recibir el Torneo Nacional de Clubes Femeninos, una competencia que reunió a las veinte mejores delegaciones del país en las categorías Mayores y Juveniles.

El certamen se llevó a cabo en las instalaciones del Carlos Paz Rugby Club, con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, y la organización conjunta de la Unión Argentina de Rugby (UAR), la Unión Cordobesa de Rugby (UCR) y el Gobierno de la Ciudad.

Más allá de los resultados, el encuentro significó un impulso clave para el crecimiento del rugby femenino en Argentina, consolidando a Villa Carlos Paz como una sede destacada para eventos deportivos nacionales.

Además del aspecto deportivo, el torneo generó un impacto positivo en la economía local, favoreciendo la ocupación hotelera, la gastronomía y el movimiento turístico durante todo el fin de semana.