Robaron una cafetería en La Falda y escaparon con $300.000

Un robo en una cafetería céntrica de La Falda se registró en la madrugada de este martes, cuando tres delincuentes forzaron la puerta trasera del local ubicado en la esquina de Avenida Edén y Emilio Meincke.

El hecho ocurrió cerca de las 00:15, minutos después del cierre. Según se pudo saber, dos de los ladrones ingresaron mientras un tercero permanecía de campana. Sin embargo, la maniobra fue advertida por un vecino, quien encendió la luz de su vivienda y dio aviso a la Policía.

Al ser descubiertos, los delincuentes huyeron a pie en dirección a calle 25 de Mayo, llevándose alrededor de 300 mil pesos, destinados al pago de proveedores, además del celular comercial del local.

La denuncia fue radicada en la comisaría local y efectivos del Departamento de Investigaciones Criminales Punilla Norte trabajan en la identificación de los autores del robo.