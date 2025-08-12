Robaron postes y alambres en un terreno de Bialet Massé y los detuvieron

Personal policial de la Departal Punilla detuvo esta madrugada a tres hombres de 34, 38 y 43 años mientras intentaban robar alambrado y postes de madera en un terreno del barrio Mirador del Lago en Bialet Massé.

El Comando de Acción Preventiva se hizo presente en la esquina de Avenida Cassaffousth y Chapadmalal luego de recibir un llamado de un vecino que alertó sobre la situación.

Al arribar al lugar, los uniformados aprehendieron a los sospechosos que estaban dentro del terreno, en posesión de tirantes de madera, herramientas empleadas para el robo y cerca de cincuenta metros de alambre.

La rápida acción policial permitió frustrar el ilícito y detener a los tres involucrados, que quedaron a disposición de la justicia.