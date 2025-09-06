Vía Carlos Paz

Rescataron a una niña y su tía tras pasar la noche a la intemperie en Bialet Massé

Fueron halladas con signos de hipotermia en cercanías de la iglesia de San Plácido.

Redacción Vïa Carlos Paz

6 de septiembre de 2025,

Una niña de 6 años y su tía de 30 fueron halladas esta mañana luego de haber permanecido toda la noche a la intemperie en cercanías de la iglesia de San Plácido, en Bialet Massé.

Las mujeres habían salido a caminar en la tarde del viernes desde su domicilio en San Roque, pero al perder la orientación no lograron regresar. Ante la falta de noticias, se montó un amplio operativo de búsqueda que se extendió durante toda la madrugada.

Finalmente, personal del DUAR, la policía y los servicios de emergencia localizaron a la niña y su tía en inmediaciones de la iglesia, donde permanecieron hasta ser asistidas. Ambas presentaban síntomas de hipotermia, por lo que fueron derivadas al hospital Domingo Funes para una evaluación médica más detallada.

