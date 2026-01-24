Rescataron a un cóndor andino con disparos de escopeta y fue trasladado al Tatú Carreta

En las últimas horas, un ejemplar de cóndor andino fue rescatado en un establecimiento rural de la localidad de Achiras, luego de que se detectara que el animal presentaba serias dificultades para volar. El operativo de asistencia estuvo a cargo de efectivos de la Patrulla Rural y personal de Policía Ambiental, quienes coordinaron el traslado del ave hacia el centro de rehabilitación Tatú Carreta, ubicado en Casa Grande (Punilla).

Una vez en el centro especializado, los médicos veterinarios realizaron una serie de estudios complementarios para determinar las causas de su estado. Las radiografías revelaron que el cóndor presenta seis proyectiles de escopeta alojados en distintas partes de su cuerpo, por lo que su cuadro de salud es reservado y requerirá una intervención quirúrgica para intentar extraer los perdigones.

El cóndor andino (Vultur gryphus) es una especie clave para el ecosistema serrano y se encuentra bajo estrictas normas de conservación. Cabe recordar que es una de las ocho especies declaradas como Monumento Natural Provincial de fauna en Córdoba, lo que otorga máxima prioridad a su protección y penaliza severamente cualquier tipo de agresión contra estos ejemplares.

Actualmente, los especialistas del Valle de Punilla trabajan en la estabilización del animal para proceder con la cirugía y evaluar las posibilidades de una futura reinserción en su hábitat natural.