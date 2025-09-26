Reconocimiento a las Bastoneras del IESS por sus 60 años de trayectoria

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz rindió homenaje al Cuerpo de Bastoneras del Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior (IESS), que este año celebra seis décadas de actividad ininterrumpida.

Creado en 1965 por la profesora de Educación Física Silvia Huberman, el grupo se convirtió en el primer cuerpo de bastoneras del país y acompañó durante años a la banda musical de la institución en desfiles y actos patrios.

Con el tiempo, la formación trascendió el ámbito escolar para transformarse en un símbolo cultural de Villa Carlos Paz, presente en inauguraciones, celebraciones y eventos deportivos de relevancia, entre ellos la apertura de la Terminal de Ómnibus, el Polideportivo Municipal y un amistoso internacional en el Estadio Mario Alberto Kempes.

En su etapa de mayor auge, llegó a reunir a casi un centenar de integrantes. Actualmente lo conforman 19 jóvenes, muchas de ellas hijas y nietas de las primeras bastoneras, lo que refuerza su carácter intergeneracional. La conducción está a cargo de Carina Colasanto y Johana Laclau, ex integrantes que continúan con el legado iniciado hace seis décadas.

Durante el acto, se destacó el valor cultural y educativo de la agrupación, que transmite disciplina, trabajo en equipo y pasión por la música. El reconocimiento contó con la presencia de pioneras y ex integrantes, entre ellas la propia fundadora Silvia Huberman.