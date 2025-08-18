Punilla: detuvieron a un menor que circulaba en una moto robada desde Estancia Vieja

Este lunes por la tarde, personal del Escuadrón Motorizado Enduro interceptó a un joven de 17 años que circulaba por avenida San Martín, en Villa Carlos Paz, a bordo de una motocicleta con pedido de secuestro vigente.
El operativo se inició cuando los uniformados advirtieron una conducta sospechosa y siguieron al individuo hasta la esquina de calle Irigoyen, donde lograron detenerlo. Al verse acorralado, intentó escapar a pie tras abandonar el rodado, pero fue interceptado pocos metros después.
El vehículo en cuestión, una CFMOTO 300NK de color negra, presentaba un pedido de secuestro solicitado por el destacamento de Estancia Vieja desde el 15 de agosto del mismo año.
Además de la moto, se le incautaron otros elementos cuya legitimidad no pudo justificar.