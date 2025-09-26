Punilla: detuvieron a un joven con cocaína durante un control en la Ruta 38

Un procedimiento de control vehicular en la Ruta Nacional 38 terminó con la detención de un joven de 25 años en la localidad de Villa Giardino, luego de que la Policía Caminera encontrara droga entre sus pertenencias.

El operativo se desarrolló este jueves por la tarde, a la altura del kilómetro 68, cuando efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta Honda Wave 110 cc de color rojo. Al revisar la mochila del conductor, los uniformados hallaron una bolsa plástica con 29 envoltorios que contenían una sustancia blanca sospechosa.

Tras la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y las pruebas correspondientes, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 157 gramos.

Además, se secuestraron la motocicleta, un teléfono celular y 10.100 pesos en efectivo que el joven llevaba consigo. El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín.