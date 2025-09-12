Vía Carlos Paz

Pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz: viernes agradable y cálido

Se espera una máxima de 20 grados.

Redacción Vïa Carlos Paz

12 de septiembre de 2025,

Pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz: viernes agradable y cálido
Carlos Paz Paisaje

Villa Carlos Paz tendrá este viernes 12 de septiembre una jornada fresca por la mañana y templada durante la tarde, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 20 grados.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del día, con períodos de sol y sin probabilidades de precipitaciones.

Se prevén vientos del sector noreste, de intensidad moderada a leve.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con descenso de la temperatura y un ambiente fresco en todo el valle.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS