Pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz: viernes agradable y cálido

Villa Carlos Paz tendrá este viernes 12 de septiembre una jornada fresca por la mañana y templada durante la tarde, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 20 grados.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del día, con períodos de sol y sin probabilidades de precipitaciones.

Se prevén vientos del sector noreste, de intensidad moderada a leve.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con descenso de la temperatura y un ambiente fresco en todo el valle.