Vía Carlos Paz

Preocupación en Carlos Paz: denuncian que reparten golosinas y folletos de apuestas a estudiantes

Alertan por una nueva maniobra de sitios de juegos ilegales que buscan captar a adolescentes a la salida de los colegios.

Redacción Vïa Carlos Paz

7 de octubre de 2025,

Preocupación en Carlos Paz: denuncian que reparten golosinas y folletos de apuestas a estudiantes
Preocupación en Carlos Paz: denuncian que reparten golosinas y folletos de apuestas a estudiantes

La comunidad educativa de Villa Carlos Paz se vio sacudida por un hecho que encendió las alarmas entre padres y docentes. En las últimas semanas diversas familias denunciaron la presencia de personas que, en las inmediaciones de colegios secundarios, entregan golosinas y folletos con publicidad de casinos online.

Preocupación en Carlos Paz: denuncian que reparten golosinas y folletos de apuestas a estudiantes
Preocupación en Carlos Paz: denuncian que reparten golosinas y folletos de apuestas a estudiantes

La maniobra, que busca seducir a los jóvenes con premios y regalos, forma parte de una estrategia para fomentar el acceso a plataformas de apuestas ilegales, un fenómeno que crece silenciosamente entre los adolescentes y que preocupa por sus graves consecuencias.

Según señalaron varios padres a el Diario de Carlos Paz, las entregas se realizan a la salida de los colegios cuando los estudiantes se agrupan en las veredas o en las esquinas cercanas.

Aunque no se habrían radicado denuncias formales ante la Justicia hasta el momento, las advertencias se multiplican entre las familias y docentes que ven con preocupación el avance de este tipo de prácticas.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS