La comunidad educativa de Villa Carlos Paz se vio sacudida por un hecho que encendió las alarmas entre padres y docentes. En las últimas semanas diversas familias denunciaron la presencia de personas que, en las inmediaciones de colegios secundarios, entregan golosinas y folletos con publicidad de casinos online.

Preocupación en Carlos Paz: denuncian que reparten golosinas y folletos de apuestas a estudiantes

La maniobra, que busca seducir a los jóvenes con premios y regalos, forma parte de una estrategia para fomentar el acceso a plataformas de apuestas ilegales, un fenómeno que crece silenciosamente entre los adolescentes y que preocupa por sus graves consecuencias.

Según señalaron varios padres a el Diario de Carlos Paz, las entregas se realizan a la salida de los colegios cuando los estudiantes se agrupan en las veredas o en las esquinas cercanas.

Aunque no se habrían radicado denuncias formales ante la Justicia hasta el momento, las advertencias se multiplican entre las familias y docentes que ven con preocupación el avance de este tipo de prácticas.