Policías salvan la vida de un bebé que se asfixiaba en Villa Giardino

Dos suboficiales de la Policía de Córdoba lograron reanimar a un bebé de tres meses que se estaba asfixiando en su hogar en Villa Giardino. Los efectivos llegaron al lugar tras un llamado desesperado al 911 de la madre, de 21 años.

Mientras una de las uniformadas aplicaba maniobras de primeros auxilios al niño, la otra brindaba apoyo emocional y contención a la madre, que se encontraba visiblemente afectada por la situación. Gracias a la rapidez y coordinación del equipo policial, el bebé fue estabilizado y trasladado de inmediato a un centro de salud.

Según confirmaron, el pequeño se encuentra fuera de peligro, y la madre destacó su profundo agradecimiento por la asistencia profesional y el acompañamiento en esos angustiosos momentos.