La cuarta edición del Desafío UTU Ultra Trail 2025 dejó a Villa Carlos Paz en lo más alto gracias al triunfo de Anabella Mignino en los 35K. La atleta local vivió un fin de semana inolvidable, tras haber logrado el segundo puesto en el Kilómetro Vertical el sábado.

En la misma distancia, Susana “Pili” Droemer se ubicó 12ª en la general y ganó su categoría, mientras que Claudia Machado completó los 35K en 7 horas y 38 minutos, alcanzando el tercer lugar en su categoría.

Entre los hombres, el alemán radicado en Villa Carlos Paz, Florian Heitmann, se quedó con el segundo puesto en la general con un tiempo de 3h43m50s.

Podios locales y triunfo de Mignino: Villa Carlos Paz se luce en el Desafío UTU 2025

En los 20K, Caterina Borghese, de San Antonio de Arredondo, fue segunda en la general femenina y primera en su categoría. Por su parte, Karina Martínez, debutante en montaña con apenas ocho meses de entrenamiento, logró el cuarto puesto en la general y tercero en su categoría. Entre los hombres, Tobías Franchini, quien había sido segundo en el Vertical, finalizó séptimo en la general y tercero en su categoría.

A pesar de las fuertes tormentas durante el fin de semana, la organización del Desafío UTU y las autoridades de Capilla del Monte trabajaron para garantizar la seguridad y la continuidad del evento. Con una rápida reorganización de horarios y distancias, lograron que todos los corredores pudieran participar. Solo se suspendieron dos pruebas, los 70K y 28K, permitiendo a los participantes competir en las demás distancias: 55K, 35K, 20K y 10K.