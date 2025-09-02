Peña de las Patronales en Villa Giardino: música, danza y el cierre de Galleguillo

El martes 23 de septiembre desde las 20:00, la gran carpa del predio de la Capilla Nuestra Señora de la Merced se llenará de música, danza y sabores típicos para dar inicio a una de las celebraciones más esperadas del año.

La noche contará con la presentación de ballets folclóricos, artistas locales y el esperado show de Sergio Galleguillo, en un evento pensado para disfrutar en familia y con amigos. Además, habrá puestos de comidas típicas para saborear durante la velada.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y pueden adquirirse en la oficina de informes turísticos de la terminal de ómnibus de Villa Giardino o a través de la web www.paseshow.com.ar.

Las celebraciones continuarán el miércoles 24 de septiembre con una misa, procesión y desfile de agrupaciones gauchas desde las 10:00. Por la tarde, la carpa principal recibirá nuevamente a artistas locales, gastronomía y otras propuestas culturales para seguir disfrutando de los festejos en honor a la Virgen de la Merced.