Pasión sobre dos ruedas: llega a Villa Carlos Paz el 8º Encuentro Harley Davidson

El rugir de los motores y el brillo del cromo marcarán la presencia de las legendarias Harley Davidson en Villa Carlos Paz.

Desde este viernes 19 y hasta el domingo 21 de septiembre, la ciudad será escenario del 8º Encuentro de Motos Harley Davidson, organizado por el grupo “Encuentro Amigos Grupo Harley Córdoba”, que reunirá a más de 150 motociclistas provenientes de distintos puntos de Argentina y países vecinos como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Durante las tres jornadas se realizarán paseos, almuerzos, exhibiciones, cenas y actividades de camaradería, cerrando el evento con la entrega de premios y menciones especiales a los participantes.

Uno de los momentos más esperados será la exhibición pública de las motos, programada para el viernes 19 de septiembre a las 17:30 hs. en calle 9 de Julio, entre Alem y Lisandro de la Torre, donde además habrá un Festival de Rock para acompañar la muestra.

La entrada es libre y gratuita, invitando tanto a vecinos como a turistas a disfrutar de esta oportunidad única para ver de cerca estas emblemáticas motocicletas y compartir el espíritu Harley Davidson.