Nueva edición del Ecocanje en Villa Carlos Paz para fomentar el cuidado ambiental

La Municipalidad de Villa Carlos Paz realizará este viernes 26 de septiembre, de 10 a 12 horas, una nueva edición del Ecocanje, la iniciativa que promueve la separación de residuos y el cuidado ambiental.

Durante la jornada, se recibirán ecobotellas, aceite vegetal usado, tapitas plásticas que seran destinadas para la protectora IPAD y pilas domésticas, evitando así la contaminación de agua y suelo. A cambio, los participantes podrán llevarse semillas, plantines y bolsas reutilizables.

El equipo técnico municipal brindará también asesoramiento sobre forestación, agroecología, gestión de residuos y compostaje. Las ecobotellas ayudan a reducir el volumen de residuos secos y a mantener limpia la ciudad.

Para conocer los días y recorridos de la recolección diferenciada, los vecinos pueden consultar el cronograma oficial:http://tinyurl.com/residuosambientevcp