Nace el tercer cóndor andino en la Reserva Tatú Carreta

La Reserva Tatú Carreta celebra el nacimiento de Yuspe, el tercer cóndor andino en su historia reciente. El ejemplar fue criado de forma natural por sus padres y, tras completar su desarrollo, será integrado a una bandada para regresar a su hábitat.

Este acontecimiento refuerza el estatus de la reserva como Monumento Natural, figura de máxima protección en la provincia de Córdoba, diseñada para garantizar la conservación de especies emblemáticas.

Yuspe se suma a los nacimientos de Yastay, en 2019, y Camín, en 2023, consolidando los esfuerzos de la reserva por preservar esta especie única de la región andina.