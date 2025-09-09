Mujer detenida tras robar prendas de un local en pleno centro de Carlos Paz

En pleno centro de Villa Carlos Paz, una mujer de 38 años fue detenida tras intentar sustraer prendas de un local de indumentaria. El hecho se registró este lunes en la intersección de General Paz y pasaje San Ignacio.

Según informaron las autoridades, la encargada del comercio alertó al Escuadrón Motorizado Enduro sobre el robo de varias prendas, proporcionando características de la sospechosa. Gracias a estas descripciones, el Centro de Monitoreo logró ubicar a mujeres con actitud sospechosa cerca de la Iglesia.

Minutos después, los agentes interceptaron a una de ellas al salir de otro comercio. La mujer portaba una bolsa forrada con papel aluminio, que contenía varias prendas de vestir y perchas, las cuales fueron recuperadas y secuestradas.

Tras la detención, la sospechosa fue trasladada a la comisaría local y permanece a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación sobre el hecho.