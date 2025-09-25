Vía Carlos Paz

Miniaturas y pasión: el coleccionismo desembarca en Carlos Paz

La ciudad recibirá una nueva edición de “Carlos Paz sin escalas”, un encuentro único para amantes de las miniaturas, vehículos y piezas especiales, con entrada libre y gratuita.

Redacción Vïa Carlos Paz

25 de septiembre de 2025,

Miniaturas y pasión: el coleccionismo desembarca en Carlos Paz
Feria de coleccionismo “Carlos Paz sin escalas”

Villa Carlos Paz será el punto de encuentro para coleccionistas y aficionados este 4 y 5 de octubre. En el espacio Green Paradise (Av. General Paz 280), de 12 a 20 horas, se realizará una nueva edición de la feria “Carlos Paz sin escalas”, con entrada libre y gratuita para quienes deseen sumarse a esta propuesta.

La feria llega con una propuesta más amplia y renovada: más de 40 stands exhibirán miniaturas, dioramas, figuras, calcomanías y accesorios, además de demostraciones de personalización en vivo. Como novedad, se incorporará la exhibición de autos y motos reales para que los visitantes disfruten tanto de piezas a escala como de vehículos en tamaño original.

El encuentro es organizado por Green Paradise Disco con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Participarán expositores provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán, quienes traerán sus colecciones y propuestas para compartir con el público. Además, habrá sorteos y actividades especiales que completarán la experiencia de quienes asistan.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS