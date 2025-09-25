Miniaturas y pasión: el coleccionismo desembarca en Carlos Paz

Villa Carlos Paz será el punto de encuentro para coleccionistas y aficionados este 4 y 5 de octubre. En el espacio Green Paradise (Av. General Paz 280), de 12 a 20 horas, se realizará una nueva edición de la feria “Carlos Paz sin escalas”, con entrada libre y gratuita para quienes deseen sumarse a esta propuesta.

La feria llega con una propuesta más amplia y renovada: más de 40 stands exhibirán miniaturas, dioramas, figuras, calcomanías y accesorios, además de demostraciones de personalización en vivo. Como novedad, se incorporará la exhibición de autos y motos reales para que los visitantes disfruten tanto de piezas a escala como de vehículos en tamaño original.

El encuentro es organizado por Green Paradise Disco con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Participarán expositores provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán, quienes traerán sus colecciones y propuestas para compartir con el público. Además, habrá sorteos y actividades especiales que completarán la experiencia de quienes asistan.