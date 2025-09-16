Matías “La Parka” Adrover se consagró campeón mundial WKF y pone a Carlos Paz en lo más alto del kickboxing

Matías “La Parka” Adrover, del Knockout Team y oriundo de Villa Carlos Paz, brilló en el 300 Fighting Championship y se consagró campeón mundial WKF en K1-Rules, tras un combate electrizante frente al tucumano Ángel “Motor” Juárez.

El evento, desarrollado en el complejo Deep Espacio de Villa Allende, reunió a más de 500 atletas de todo el país y más de 100 equipos que protagonizaron 290 combates.

La final profesional de K1-Rules fue electrizante: tras cinco asaltos intensos que terminaron en empate, la definición se trasladó a un sexto round de muerte súbita. Allí, Adrover conectó una potente “calf kick” a 1’30’’ que le aseguró la victoria y el título mundial.

Gracias a este logro, Adrover fue convocado al seleccionado argentino, que representará al país en un certamen internacional en Colombia y posteriormente en España.