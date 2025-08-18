Vía Carlos Paz

Más de 400 patinadores sudamericanos corrieron en la costa del San Roque

El evento reunió a representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay en pruebas de distintas distancias, tanto competitivas como recreativas.

Redacción Vïa Carlos Paz

18 de agosto de 2025,

Más de 400 patinadores sudamericanos corrieron en la costa del San Roque
Más de 400 patinadores sudamericanos corrieron en la costa del San Roque

Villa Carlos Paz fue escenario este fin de semana de la Maratón Internacional Activate Rollers, que convocó a más de 400 deportistas de distintos países de Sudamérica.

Más de 400 patinadores sudamericanos corrieron en la costa del San Roque
Más de 400 patinadores sudamericanos corrieron en la costa del San Roque

Patinadores provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay se midieron en un evento que combinó competencia y recreación, con circuitos dispuestos a la vera del lago San Roque.

Las pruebas incluyeron distancias competitivas de 6k, 12k, 21k y 42k, en las que se destacaron atletas de alto rendimiento de la región. También se desarrollaron instancias participativas de 3k, pensadas para quienes se inician en la disciplina, y exhibiciones en el Skatebikepark, que sumaron atractivo a la jornada.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS