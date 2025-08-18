Villa Carlos Paz fue escenario este fin de semana de la Maratón Internacional Activate Rollers, que convocó a más de 400 deportistas de distintos países de Sudamérica.

Más de 400 patinadores sudamericanos corrieron en la costa del San Roque

Patinadores provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay se midieron en un evento que combinó competencia y recreación, con circuitos dispuestos a la vera del lago San Roque.

Las pruebas incluyeron distancias competitivas de 6k, 12k, 21k y 42k, en las que se destacaron atletas de alto rendimiento de la región. También se desarrollaron instancias participativas de 3k, pensadas para quienes se inician en la disciplina, y exhibiciones en el Skatebikepark, que sumaron atractivo a la jornada.