Martes parcialmente nublado y temperaturas en ascenso en Villa Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy, martes 16 de septiembre, una jornada de clima estable en Villa Carlos Paz.

Durante la mañana, la temperatura mínima se ubicará cerca de los 11 °C, con cielo parcialmente nublado y posibles bancos de neblina en zonas bajas. Los vientos soplarán del norte con intensidad leve a moderada.

Hacia la tarde, se espera que la temperatura ascienda hasta alcanzar una máxima de 24 °C, manteniéndose la nubosidad variable y sin lluvias.

Para la noche, el termómetro descenderá gradualmente hasta los 20 °C, con cielo algo nublado y vientos del noreste de baja intensidad.