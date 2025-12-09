Martes con cielo despejado y máxima de 26°C en Villa Carlos Paz

La jornada de este martes llegó a Villa Carlos Paz con buen tiempo y un cielo despejado, acompañado por temperaturas templadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante las primeras horas del día se registró una mínima de 13°C, mientras que hacia la tarde se espera que la temperatura máxima alcance los 26°C, configurando un panorama climático agradable para la región.

De acuerdo al organismo, el cielo permanecerá mayormente despejado durante gran parte de la jornada, con algunas nubes aisladas hacia la tarde. Los vientos soplarán del sector sur, con intensidades que rondarán entre 12 y 22 km/h, aportando una sensación térmica moderada y sin cambios bruscos.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con un descenso paulatino de la temperatura y un cielo mayormente despejado