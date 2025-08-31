Luego de las lluvias llegó la creciente a Villa Carlos Paz

Desde el área de Seguridad VCP informaron que ingresó una creciente de 3 metros en Cuesta Blanca tras las intensas lluvias en la región serrana. Con ese caudal ingresó una creciente aproximada de 2,50 metros en Villa Carlos Paz.

En tanto, en Cabalango el pico máximo se registró a las 03:30 horas, con una altura de 2,05 metros. Posteriormente, el nivel comenzó a descender, ubicándose en 0,80 metros por debajo de esa marca.

En las localidades recomendaron a vecinos y turistas mantener la precaución en las costas de los ríos, acatando las disposiciones de Seguridad VCP.

Este fin de semana estuvo marcado por la inestabilidad climática en la ciudad serrana.

CRECIENTE EN VILLA CARLOS PAZ:

Durante la madrugada y la mañana del domingo se registraron precipitaciones que dejaron acumulados moderados en distintos sectores, lo que provocó un marcado descenso de la temperatura y obligó a vecinos y turistas a resguardarse bajo techo.

El sábado, en cambio, el tiempo se presentó más variable, con cielo parcialmente nublado y algunas lloviznas aisladas en la región, aunque sin registros significativos.

Las condiciones fueron mejorando con el correr de la jornada, lo que permitió el desarrollo de actividades al aire libre. De esta manera, el fin de semana combinó momentos de lluvia con intervalos soleados, en plena transición hacia el mes de septiembre.

