Los 20 mejores equipos del país competirán este fin de semana en el predio del Carlos Paz Rugby, con el respaldo de la UAR

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre se disputará en el predio del Carlos Paz Rugby Club, ubicado en la costanera de la ciudad, el Torneo Nacional de Clubes Femenino, que reunirá a las principales instituciones del país.

El certamen contará con la participación de 20 equipos en categorías mayores y juveniles, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del calendario nacional.

La competencia es organizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Cordobesa de Rugby, junto al Carlos Paz Rugby, y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz.