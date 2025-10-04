Vía Carlos Paz

Los 20 mejores equipos del país competirán este fin de semana en el predio del Carlos Paz Rugby, con el respaldo de la UAR

Villa Carlos Paz se convertirá este fin de semana en epicentro del mejor rugby femenino de la Argentina.

Redacción Vïa Carlos Paz

4 de octubre de 2025,

ARCHIVO (Prensa UAR / César Heredia)

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre se disputará en el predio del Carlos Paz Rugby Club, ubicado en la costanera de la ciudad, el Torneo Nacional de Clubes Femenino, que reunirá a las principales instituciones del país.

El certamen contará con la participación de 20 equipos en categorías mayores y juveniles, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del calendario nacional.

La competencia es organizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Cordobesa de Rugby, junto al Carlos Paz Rugby, y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz.

