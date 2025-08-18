Lluvias y bajas temperaturas en Villa Carlos Paz este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 18 de agosto una jornada marcada por la inestabilidad en la región serrana, con cielos mayormente cubiertos, lluvias intermitentes y un marcado descenso de la temperatura.

Desde las primeras horas de la madrugada se registrarán chubascos y lloviznas, con temperaturas mínimas que rondarán los 6 grados. Durante la mañana y hacia el mediodía, el panorama continuará similar, con precipitaciones aisladas y un leve ascenso térmico que ubicará la máxima en torno a los 12 grados.

Por la tarde y la noche, se mantendrá el cielo nublado con probabilidad de nuevas lluvias, mientras que el termómetro oscilará entre los 10 y 11 grados.

El organismo nacional recomendó a vecinos y visitantes tomar recaudos frente a las condiciones climáticas adversas, ya que el día se presentará fresco, húmedo y con lluvias persistentes, lo que podría complicar actividades al aire libre.