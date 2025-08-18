Vía Carlos Paz

Lluvias y bajas temperaturas en Villa Carlos Paz este lunes

Se espera una jornada con cielos mayormente cubiertos, lluvias intermitentes y marcado descenso de la temperatura.

Redacción Vïa Carlos Paz

18 de agosto de 2025,

Lluvias y bajas temperaturas en Villa Carlos Paz este lunes
Nublado en Carlos Paz\u002E

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 18 de agosto una jornada marcada por la inestabilidad en la región serrana, con cielos mayormente cubiertos, lluvias intermitentes y un marcado descenso de la temperatura.

Desde las primeras horas de la madrugada se registrarán chubascos y lloviznas, con temperaturas mínimas que rondarán los 6 grados. Durante la mañana y hacia el mediodía, el panorama continuará similar, con precipitaciones aisladas y un leve ascenso térmico que ubicará la máxima en torno a los 12 grados.

Por la tarde y la noche, se mantendrá el cielo nublado con probabilidad de nuevas lluvias, mientras que el termómetro oscilará entre los 10 y 11 grados.

El organismo nacional recomendó a vecinos y visitantes tomar recaudos frente a las condiciones climáticas adversas, ya que el día se presentará fresco, húmedo y con lluvias persistentes, lo que podría complicar actividades al aire libre.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS