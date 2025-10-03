Llega el 20º Encuentro Internacional de Mini Básquet a Villa Carlos Paz

Del viernes 3 al domingo 5 de octubre, Villa Carlos Paz recibirá al 20º Encuentro Internacional de Mini Básquet, un torneo que reunirá a jóvenes deportistas de las categorías mini, mosquito y U13.

La competencia se desarrollará en tres sedes: Estadio Arena, Club Bolívar y Club de Pesca, bajo las reglas internacionales de FIBA adaptadas a las características de este tipo de certámenes.

El torneo comenzará el viernes 3 de octubre, con partidos de 14 a 18 horas en las tres sedes. El sábado 4 continuará la acción desde las 9 hasta las 19 horas en Club Bolívar y Club de Pesca, y hasta las 18 horas en el Estadio Arena. La última jornada será el domingo 5 de octubre, de 9 a 12 horas, finalizando con el show de Rosco y la premiación a las 12:30 horas.

Este encuentro no solo pone a Villa Carlos Paz como escenario del básquet formativo internacional, sino que también ofrece a los chicos la oportunidad de vivir la competencia, compartir experiencias con otros equipos y fortalecer valores como el compañerismo y la integración.