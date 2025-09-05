Leve temblor se registró en el norte de Punilla

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que en la noche del jueves 4 de septiembre se registró un sismo leve en Córdoba, con epicentro a 40 kilómetros al noroeste de La Falda.

El temblor ocurrió a las 22:45, alcanzó una magnitud de 2.7 en la escala de Richter y tuvo una profundidad de 22 kilómetros. Según precisó el organismo, el epicentro se localizó a 60 kilómetros al suroeste de Deán Funes y a 63 kilómetros al este de Serrezuela.

De acuerdo con la escala de Intensidad Mercalli Modificada, el fenómeno fue catalogado entre los grados II y III, considerado “muy débil”. Esto significa que puede sentirse levemente por personas en reposo o dentro de edificios, pero no genera daños estructurales.

En localidades como Cruz del Eje y Capilla del Monte, algunos vecinos reportaron haber percibido una ligera vibración durante la noche.