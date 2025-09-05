Vía Carlos Paz

Leve temblor se registró en el norte de Punilla

El movimiento tuvo una magnitud de 2.7 en la escala de Richter y fue advertido por vecinos de Cruz del Eje y Capilla del Monte.

Redacción Vïa Carlos Paz

5 de septiembre de 2025,

Leve temblor se registró en el norte de Punilla
Leve temblor se registró en el norte de Punilla

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que en la noche del jueves 4 de septiembre se registró un sismo leve en Córdoba, con epicentro a 40 kilómetros al noroeste de La Falda.

El temblor ocurrió a las 22:45, alcanzó una magnitud de 2.7 en la escala de Richter y tuvo una profundidad de 22 kilómetros. Según precisó el organismo, el epicentro se localizó a 60 kilómetros al suroeste de Deán Funes y a 63 kilómetros al este de Serrezuela.

De acuerdo con la escala de Intensidad Mercalli Modificada, el fenómeno fue catalogado entre los grados II y III, considerado “muy débil”. Esto significa que puede sentirse levemente por personas en reposo o dentro de edificios, pero no genera daños estructurales.

En localidades como Cruz del Eje y Capilla del Monte, algunos vecinos reportaron haber percibido una ligera vibración durante la noche.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS