Las Cavernas El Sauce: misterio y naturaleza en Punilla

Enclavadas a unos 8 kilómetros del centro de La Falda, las Cavernas El Sauce se perfilan como uno de los atractivos geoturísticos más fascinantes de la provincia.

Su apertura al turismo, combinada con la conservación de ambientes subterráneos únicos, atrae a amantes de la naturaleza, estudiosos y curiosos que buscan sumergirse en los espacios menos visibles del paisaje serrano.

Origen y características

Descubiertas en la década de 1960 durante labores de extracción de carbonato de calcio, las cavernas ofrecían inicialmente un potencial minero que con el tiempo fue desplazado por el valor turístico y ambiental del lugar.

En los años 80, tras la reducción de la rentabilidad minera, cesaron esas tareas, lo que permitió preservar gran parte de las estructuras y formaciones internas.

Con una longitud aproximada de 1.000 metros y catalogadas como las más extensas de la provincia de Córdoba, El Sauce puede recorrerse mediante visitas guiadas de dificultad media.

El fascinante universo de las entrañas de la Tierra. Cavernas El Sauce, a ocho kilómetros de La Falda, tiene 800 metros de largo y millones de años de existencia.

El recorrido y la experiencia

El trayecto dentro de la caverna dura cerca de una hora y cuarto, durante el cual los visitantes son equipados con casco con luz frontal, overol y guantes, para adentrarse en pasajes oscuros, galerías amplias, túneles y espacios semiconfinados.

Algunas de las salas emblemáticas incluyen:

Sala de las fluorescencias , donde luces y materiales naturales interactúan para generar efectos lumínicos sorprendentes.

La gran sala de la llave , famosa por su color particular.

Formaciones como elititas y calcretes, que desafían a la gravedad en su evolución centenaria.

Un lugar increíble para visitar en el Valle de Punilla.

Recomendaciones para visitantes

El Sauce no es apta para quienes padecen claustrofobia; partes del recorrido requieren agacharse o avanzar por espacios estrechos.

Personas de entre 5 y 60 años pueden participar del recorrido, siempre y cuando respeten las normas de seguridad y las indicaciones del guía.

Se recomienda llevar ropa cómoda, calzado apropiado tipo zapatillas, y estar preparado para la oscuridad total dentro de gran parte de la caverna. Todo el equipo necesario (casco, luz, overol) es provisto por la organización.