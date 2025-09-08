Vía Carlos Paz

Lady Tennis 2025: Villa Carlos Paz recibió a cientos de tenistas de todo el país

El Torneo Nacional reunió a jugadoras de más de 30, 40 y 50 años en distintas categorías y consolidó su lugar en el calendario anual de la ciudad, promoviendo el deporte y la confraternidad.

Redacción Vïa Carlos Paz

8 de septiembre de 2025,

Lady Tennis 2025: Villa Carlos Paz recibió a cientos de tenistas de todo el país
Lady Tennis 2025: Villa Carlos Paz recibió a cientos de tenistas de todo el país

El pasado fin de semana, Villa Carlos Paz se convirtió en escenario del Torneo Nacional “Lady Tennis 2025”, que reunió a cientos de mujeres provenientes de distintas provincias del país. Las competidoras participaron en categorías dobles damas B1+30, B2+30, C1+30, C2+30 y C+50, demostrando talento y pasión por el tenis en cada encuentro.

Más allá de la competencia, el evento se destaca por promover la amistad y la confraternidad entre las participantes, valores que han acompañado el crecimiento del torneo desde sus primeras ediciones.

Lady Tennis 2025: Villa Carlos Paz recibió a cientos de tenistas de todo el país
Lady Tennis 2025: Villa Carlos Paz recibió a cientos de tenistas de todo el país

Año tras año Lady Tennis se consolida como un clásico dentro del calendario deportivo de Villa Carlos Paz, reafirmando su atractivo tanto para las jugadoras como para los aficionados locales.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS