El pasado fin de semana, Villa Carlos Paz se convirtió en escenario del Torneo Nacional “Lady Tennis 2025”, que reunió a cientos de mujeres provenientes de distintas provincias del país. Las competidoras participaron en categorías dobles damas B1+30, B2+30, C1+30, C2+30 y C+50, demostrando talento y pasión por el tenis en cada encuentro.

Más allá de la competencia, el evento se destaca por promover la amistad y la confraternidad entre las participantes, valores que han acompañado el crecimiento del torneo desde sus primeras ediciones.

Lady Tennis 2025: Villa Carlos Paz recibió a cientos de tenistas de todo el país

Año tras año Lady Tennis se consolida como un clásico dentro del calendario deportivo de Villa Carlos Paz, reafirmando su atractivo tanto para las jugadoras como para los aficionados locales.