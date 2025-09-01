La Súper aumentó $86 en agosto y suma un 19% en el año en Punilla

El precio de la nafta Súper en las estaciones de servicio YPF de Punilla registró en agosto el mayor incremento en lo que va de 2025, con una suba de $86 por litro, equivalente a un 6 por ciento más respecto al último ajuste aplicado en julio.

Con este aumento, el acumulado del año alcanza el 19,4 por ciento (unos $271 adicionales por litro), a pesar de la baja de 2 por ciento que se aplicó en junio.

Durante agosto, la petrolera estatal implementó un esquema de subas y bajas diarias en los precios, sin previo aviso a los consumidores, en función de la oferta y demanda del mercado interno y de las variaciones del precio internacional del petróleo.

Además, para este lunes 1 de septiembre está previsto un nuevo incremento en todos los combustibles, derivado de la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono dispuesta por el Gobierno nacional.

Evolución de los demás combustibles en 2025