La solidaridad llega a Tanti: Mago Matus consigue $205 millones para Galo

Galo, un niño de Tanti de apenas dos años, requiere un tratamiento especializado en México tras ser diagnosticado con parálisis cerebral y microcefalia. Su familia impulsa desde entonces la campaña solidaria “Todos por Galo”, destinada a cubrir los costos de la terapia que podría mejorar su calidad de vida.

La historia llegó al programa Buenas noches familia, conducido por Guido Kaczka, donde el Mago Matus, radicado en Villa Carlos Paz, sorprendió al convertirse en un vínculo clave para reunir apoyo para el pequeño.

Antes de su presentacion el ilusionista sostuvo con voz quebrada: “No vine por mí. Vine por Galo, un amiguito de Tanti que necesita viajar para acceder a un tratamiento que puede cambiarle la vida”, mostrando en su celular el contacto directo de la familia.

La emoción se intensificó en el estudio cuando Johana y Ariel, padres de Galo, ingresaron junto al pequeño y su mellizo. “El aparato que necesita está saturado y recién le daban turno dentro de cinco años. Este tratamiento puede corregir su postura y mejorar su calidad de vida”, contó la mamá entre lágrimas.

El momento culminante llegó con la revelación del premio: $206 millones, una cifra que superó todas las expectativas y que permitirá avanzar en la cobertura del tratamiento.

Aunque se logró un gran avance, la campaña “Todos por Galo” sigue recibiendo aportes para cubrir los gastos del tratamiento, viaje y estadía. Quienes quieran sumarse pueden hacerlo a través del alias Todos.por.galo o por Instagram: @todos_porgalo.