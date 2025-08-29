La Municipalidad de Villa Carlos Paz retiró 1.620 kilos de residuos electrónicos

La Municipalidad de Villa Carlos Paz llevó adelante un nuevo retiro de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) en el marco del programa de gestión integral que busca reducir el impacto ambiental y fomentar la economía circular.

El operativo se realizó en el contenedor fijo ubicado en La Fábrica Punto Joven VCP, donde los vecinos depositan sus residuos tecnológicos en desuso. En esta oportunidad, se retiraron 1.620 kilos de RAEEs, tarea que estuvo a cargo de la empresa PROGEAS S.A.

Desde el inicio del programa, ya se gestionaron 44 toneladas de este tipo de residuos, evitando que terminen en espacios públicos o en el enterramiento sanitario, y favoreciendo su reciclaje y reutilización.

“Con estas acciones se busca minimizar los riesgos ambientales, ya que muchos de estos materiales contienen sustancias que pueden contaminar el agua y el suelo si no reciben un tratamiento adecuado”, remarcaron desde el área de Ambiente municipal.

¿Dónde llevar los RAEEs?

Los vecinos pueden acercar de manera gratuita sus residuos electrónicos al contenedor ubicado en La Fábrica Punto Joven VCP (Brasil esquina Uspallata), de lunes a viernes de 8:30 a 18:30.

Sí se reciben : pequeños y grandes electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones (computadoras, teléfonos, impresoras, monitores, CPU, mouse), aparatos electrónicos de consumo (televisores, DVD, videograbadoras), herramientas eléctricas (taladro, máquina de coser, soldadora), juguetes y consolas de videojuegos.

No se reciben: heladeras y refrigeradores, radiadores eléctricos con aceites, cartuchos de tinta, pilas y baterías fuera de su aparato. En este último caso, las pilas pueden depositarse en los Ecocanjes.

De esta manera, Villa Carlos Paz consolida un esquema de trabajo en conjunto con la comunidad para dar un destino responsable a los residuos electrónicos y promover un ambiente más saludable.