La Falda vuelve a vibrar con la maratón solidaria “Hoy por Ti”

La ciudad de La Falda se alista para recibir nuevamente a los corredores solidarios. Por segundo año consecutivo, se realizará la Maratón Solidaria “Hoy por Ti”, organizada por Argensun Foods, cuya novena edición está prevista para el 31 de agosto.

Los participantes podrán elegir entre tres distancias: 3 km, 10 km y 12 km, cuyos costos de inscripción serán de $6.000, $10.000 y $12.000, respectivamente. En todas las modalidades, además del pago monetario, será obligatorio aportar 5 kilos de alimentos no perecederos, que serán donados a instituciones locales. La inscripción incluye también un kit con remera oficial, regalos de sponsors y la medalla “Finisher”.

Se trata de una iniciativa solidaria de fuerte arraigo: el dinero y los alimentos recaudados serán destinados a organizaciones comunitarias de La Falda, lo que refuerza el enfoque benéfico del evento más allá del deporte.

La carrera es parte del programa Hoy por Ti, que impulsa Argensun Foods desde 2020 como una plataforma de impacto social a través del deporte. La Falda se suma así a otras localidades en las que ya se desarrollaron ediciones anteriores de esta propuesta solidaria.

Datos clave del evento