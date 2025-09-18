Vía Carlos Paz

La Falda celebra la cuarta edición de su Feria del Libro

La ciudad recibirá a escritores, editoriales y bibliotecas populares en la plaza Raúl Alfonsín, con talleres, rondas de lectura y venta de libros.

La ciudad de La Falda se prepara para vivir la cuarta edición de su Feria del Libro. El evento se llevará a cabo en la plaza seca Raúl Alfonsín, ubicada en avenida Edén 445, y se extenderá de 17:00 a 20:00.

Durante la feria, los visitantes podrán recorrer puestos de venta de libros, así como fanzines, revistas y libros electrónicos, en un espacio pensado para acercar a la comunidad la literatura en todas sus formas. Participarán bibliotecas populares, entre ellas Babel y Sarmiento, así como librerías locales y editoriales de la región.

Además de la exposición de material editorial, la actividad contará con rondas de lectura y talleres, ofreciendo a grandes y chicos la posibilidad de interactuar con autores, compartir experiencias y participar de propuestas educativas y recreativas.

