La Falda celebra la cuarta edición de su Feria del Libro

La ciudad de La Falda se prepara para vivir la cuarta edición de su Feria del Libro. El evento se llevará a cabo en la plaza seca Raúl Alfonsín, ubicada en avenida Edén 445, y se extenderá de 17:00 a 20:00.

Durante la feria, los visitantes podrán recorrer puestos de venta de libros, así como fanzines, revistas y libros electrónicos, en un espacio pensado para acercar a la comunidad la literatura en todas sus formas. Participarán bibliotecas populares, entre ellas Babel y Sarmiento, así como librerías locales y editoriales de la región.

Además de la exposición de material editorial, la actividad contará con rondas de lectura y talleres, ofreciendo a grandes y chicos la posibilidad de interactuar con autores, compartir experiencias y participar de propuestas educativas y recreativas.