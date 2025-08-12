La Cumbre: perpetua para el hombre que mató a la psicóloga y simuló un incendio

La Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó este lunes a prisión perpetua a Joel Matías Ávila (36) tras ser hallado culpable del asesinato de la psicóloga Sofía Kuljbicki (39), ocurrido en octubre de 2023 en La Cumbre.

En un juicio por jurado popular, Ávila fue acusado de homicidio doblemente calificado por alevosía y por utilizar el fuego como medio para generar un peligro común y consumar el hecho.

Según la investigación, el 28 de octubre del año pasado, Ávila ingresó a la vivienda de Kuljbicki, la agredió hasta dejarla inconsciente y luego provocó un incendio en su habitación con la intención de simular un accidente y borrar las evidencias del crimen.

A través de las pericias se logró determinaron que la víctima murió por inhalación de monóxido de carbono mientras estaba en su cama.

Con el avance de la causa se estableció que el móvil del crimen fue por odio personal. Ávila, que mantuvo una relación previa con un amigo de la víctima, culpó a Kuljbicki por el fin de dicha relación y decidió vengarse.