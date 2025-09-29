La Cumbre: bomberos rescataron a un parapentista accidentado

Un parapentista santafesino se accidentó este lunes mientras practicaba en la zona de Cuchi Corral, La Cumbre, y debió ser asistido por los servicios de emergencias.

Según informó el cuerpo de bomberos locales, el hombre, de 37 años y oriundo de Ceres, realizó un aterrizaje forzoso aproximadamente 150 metros al oeste de la rampa de lanzamiento, cayendo en un barranco. A pesar del accidente, se encontraba consciente al momento de ser asistido.

El parapentista fue trasladado al Hospital Municipal de La Cumbre con politraumatismos leves, donde permanece bajo observación.

En el operativo participaron bomberos de La Cumbre, efectivos del ETAC, Policía de Córdoba y Defensa Civil provincial.