La Cumbre: bomberos rescataron a un parapentista accidentado

Un hombre de 37 años, oriundo de Santa Fe, sufrió un aterrizaje forzoso en un barranco de Cuchi Corral y fue trasladado al Hospital Municipal con politraumatismos.

Redacción Vïa Carlos Paz

29 de septiembre de 2025,

Un parapentista santafesino se accidentó este lunes mientras practicaba en la zona de Cuchi Corral, La Cumbre, y debió ser asistido por los servicios de emergencias.

Según informó el cuerpo de bomberos locales, el hombre, de 37 años y oriundo de Ceres, realizó un aterrizaje forzoso aproximadamente 150 metros al oeste de la rampa de lanzamiento, cayendo en un barranco. A pesar del accidente, se encontraba consciente al momento de ser asistido.

El parapentista fue trasladado al Hospital Municipal de La Cumbre con politraumatismos leves, donde permanece bajo observación.

En el operativo participaron bomberos de La Cumbre, efectivos del ETAC, Policía de Córdoba y Defensa Civil provincial.

