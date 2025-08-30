La atleta local Viviana “Vivi” Pardo consiguió un logro histórico en el Mundial de Trail Running disputado en la localidad de Meduno, Italia, al ubicarse en el noveno puesto de la categoría de 50 a 55 años en la prueba de 50 kilómetros.

Pardo completó el recorrido en 4 horas y 45 minutos, lo que le permitió meterse entre las diez mejores corredoras del planeta en su franja etaria.

Su actuación cobra aún más valor por las adversas condiciones climáticas, ya que la competencia se desarrolló bajo una lluvia persistente que complicó el trazado montañoso.

La carlospacense Vivi Pardo entre las diez mejores del mundo en trail running

El certamen reunió a más de un millar de atletas de distintos países y fue escenario de una destacada participación argentina. Para la carlospacense, el resultado representa una consolidación internacional tras haber obtenido semanas atrás el subcampeonato en la Ultra Trail Cordillera Blanca, en Perú.

Emocionada por el desempeño, Pardo expresó en redes sociales que portar los colores nacionales en una cita mundialista le generó “emociones inexplicables” y un enorme orgullo.

Con este resultado, la deportista de Villa Carlos Paz se confirma como una referente del trail running argentino y como una de las grandes representantes de la ciudad en el plano deportivo internacional