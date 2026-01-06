La campaña de castración gratuita llega al CAPS de La Quinta: conocé el cronograma de enero

La campaña de salud animal impulsada por el municipio continúa su recorrido por los barrios de Villa Carlos Paz. A partir de este martes 6 de enero, el nuevo Quirófano Móvil 0 km se encuentra instalado en el CAPS de La Quinta Primera Sección (ubicado en calle México s/n), brindando atención específica los días martes y jueves de 09:00 a 12:00 hs.

Esta nueva ubicación busca descentralizar el servicio y facilitar el acceso a los vecinos del Distrito Centro. No obstante, el cronograma de atención se mantiene activo en el resto de las sedes:

Polideportivo Distrito Oeste: Atención los días lunes y miércoles .

Centro Veterinario Modelo: Brinda atención diaria.

Es importante recordar que, para acceder a las esterilizaciones, los interesados deben solicitar un turno previo únicamente a través de WhatsApp al 3541-528386.

El programa “Familias con Huellas” funciona bajo un esquema integral de cuidado para las mascotas, que además de las castraciones gratuitas, incluye la vacunación antirrábica, campañas de adopción responsable, asistencia en situaciones de emergencia y un seguimiento cercano de la salud animal en cada hogar.