Vía Carlos Paz

Jueves con condiciones agradables y sin lluvias en Villa Carlos Paz

Las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y 21 °C, con vientos suaves y ausencia de precipitaciones durante toda la jornada.

Redacción Vïa Carlos Paz

25 de septiembre de 2025,

Jueves con condiciones agradables y sin lluvias en Villa Carlos Paz
Costanera del lago San Roque. Carlos Paz.

Villa Carlos Paz tendrá este jueves 25 de septiembre condiciones de tiempo estable, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada comenzó con temperaturas frescas cercanas a los 9 °C, mientras que por la tarde se prevé un ascenso paulatino del termómetro hasta alcanzar una máxima en torno a los 21 °C.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día, sin probabilidades de precipitaciones ni alertas meteorológicas vigentes para la región.

Por la noche, el ambiente volverá a refrescar con valores que rondarán los 11 °C. Los vientos soplarán leves del sector norte y rotarán al noreste hacia la tarde, aportando aire templado y condiciones estables.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS