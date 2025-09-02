Vía Carlos Paz

Jornada comunitaria de limpieza en el Cerro La Cruz

La iniciativa busca dar continuidad a una tarea que se repite año tras año con el acompañamiento de la comunidad.

Redacción Vïa Carlos Paz

2 de septiembre de 2025,

Jornada comunitaria de limpieza en el Cerro La Cruz
Se logro juntar una importante cantidad de residuos.

En el marco del Programa de Compromiso Ambiental Comunitario, la Municipalidad de Villa Carlos Paz llevará adelante una nueva jornada de limpieza en el sendero y las laderas del Cerro La Cruz. La convocatoria es para el próximo sábado 6 de septiembre, a partir de las 9 hs., desde la base del cerro.

La propuesta cuenta con la coordinación de los guías del Cerro, el área de Ambiente del municipio y el acompañamiento de vecinos y voluntarios, que desde hace años sostienen esta iniciativa comunitaria.

Quienes deseen sumarse deberán asistir con ropa cómoda, guantes, agua, frutas, gorra, protector solar y repelente, mientras que el municipio proveerá las bolsas necesarias para la recolección de residuos.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS