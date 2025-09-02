Jornada comunitaria de limpieza en el Cerro La Cruz

En el marco del Programa de Compromiso Ambiental Comunitario, la Municipalidad de Villa Carlos Paz llevará adelante una nueva jornada de limpieza en el sendero y las laderas del Cerro La Cruz. La convocatoria es para el próximo sábado 6 de septiembre, a partir de las 9 hs., desde la base del cerro.

La propuesta cuenta con la coordinación de los guías del Cerro, el área de Ambiente del municipio y el acompañamiento de vecinos y voluntarios, que desde hace años sostienen esta iniciativa comunitaria.

Quienes deseen sumarse deberán asistir con ropa cómoda, guantes, agua, frutas, gorra, protector solar y repelente, mientras que el municipio proveerá las bolsas necesarias para la recolección de residuos.