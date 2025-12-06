Jornada calurosa y con nubosidad variable este sábado en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz tendrá este sábado 6 de diciembre un día marcado por el calor moderado y la nubosidad variable, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones se mantendrán estables, sin probabilidad de precipitaciones significativas.

Desde las primeras horas del día, la temperatura mínima rondará los 18°C, con un cielo mayormente nublado que irá alternando con momentos de sol. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, se prevé un ascenso térmico que llevará la máxima a valores cercanos a los 30°C, configurando una tarde cálida y húmeda, típica del comienzo del período estival.

A lo largo de la jornada, el cielo presentará nubosidad variable, aunque sin alertas ni fenómenos intensos. De acuerdo al reporte del SMN, los vientos soplarán leves desde el sector norte y noreste, favoreciendo una sensación térmica algo más elevada en los horarios centrales.

Hacia la noche, la temperatura descenderá de manera gradual, ubicándose en torno a los 22°C, con un ambiente todavía templado y con presencia de nubes intermitentes.