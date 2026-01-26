Intenso operativo de rescate tras la caída de una mujer en el centro de Carlos Paz

Un fuerte despliegue de emergencia se registró este lunes al mediodía en la calle San Lorenzo al 200, en pleno corazón de Villa Carlos Paz. El suceso se desencadenó cuando una mujer cayó desde la planta alta de un edificio, quedando atrapada en un sector del inmueble que complicó las maniobras de auxilio.

Debido a que la accidentada terminó en un patio interno, los equipos de rescate debieron implementar una estrategia compleja que incluyó el ingreso por una tapia lindante para poder alcanzarla. El trabajo del personal especializado se extendió durante varios minutos en una zona de acceso reducido.

Finalmente, la mujer fue extraída por la puerta principal del edificio en estado lúcido y consciente. Fue derivada inmediatamente en una ambulancia de la Mutual de Taxis hacia un centro médico para su evaluación. Por estas horas, se intenta establecer cómo se produjo el incidente y las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.