Intensa búsqueda de un joven desaparecido en Villa Carlos Paz

El Ministerio Público Fiscal emitió un pedido de paradero para localizar a Daniel Agüero, de 31 años, quien fue denunciado como desaparecido por un familiar.

De acuerdo a los informado por las autoridades, el joven presenta problemas de salud y se cree que podría estar en situación de calle.

Agüero es de tez trigueña, mide 1,78 metros, tiene cabello corto negro, ojos marrones y un tatuaje de una rosa en la mano derecha. Al momento de su desaparición vestía joggers gris oscuro, buzo negro con letras verdes con la palabra “colorado” y zapatillas oscuras.

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información sobre su paradero, se comuniquen inmediatamente al 911 o al teléfono 03541-438215 (Central de Comunicaciones) para colaborar con la búsqueda.