Inestabilidad y tormentas aisladas previstas para este miércoles en Villa Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este miércoles 17 de septiembre una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas aisladas en Villa Carlos Paz.

Las temperaturas mínimas rondarán los 14 grados, mientras que la máxima se ubicará en torno a los 21 grados. Durante la madrugada y la mañana se prevé un ambiente fresco, con nubosidad variable.

En horas del mediodía y primeras horas de la tarde podrían registrarse tormentas eléctricas aisladas, fenómeno que volvería a repetirse hacia la noche. Durante ese período, la temperatura se mantendría en valores cercanos a los 19 o 20 grados.